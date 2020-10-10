مهرجان موسكو السينمائي الدولي يوزع الجوائز على الفائزين





فاز فيلم "يوميات الحصار" من إخراج الروسي الشاب، أندريه زايتسيف بجائزة "القديس جورجيوس الذهبية" وهي الجائزة الرئيسة لمهرجان موسكو السينمائي الدولي الـ42.





ويروي الفيلم قصة المآسي والويلات التي عانى منها سكان مدينة لينينغراد المحاصرة في شتاء عام 1941 إبان الحرب الوطنية العظمى للشعب السوفيتي ضد ألمانيا النازية (1941 – 1945).





ونالت الممثلة البريطانية، ميغان برفيس جائزة أفضل دور نسائي لقاء أدائها الدور في فيلم "هيلدا" البريطاني الهندي من إخراج الهندي، ريشي باليم الذي منح أيضا جائزة أفضل إخراج سينمائي في المهرجان. أما فيلمه "هيلدا" فنال جائزة الصحفيين.





وحصد الإسرائيلي، غور بنتفيتش جائزة أفضل دور رجالي.





ومنح فيلم في الظل" للمخرج التركي، أردم تيبيغوز، الجائزة الخاصة لمهرجان موسكو السينمائي.





ونال فيلم "نظرة ساخنة" للمخرج الروماني ، ماريان كريشان جائزة اتحاد النوادي السينمائية الروسية.





أما فيلم "النوم المغناطيسي" من إخراج الروسي ، فاليري تودوروفسكي فمنح جائزة صحيفة "كوميرسنت" الروسية.



