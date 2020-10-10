عبدالله السعيد يبحث عن معادلة رقم الخطيب

السبت 10/أكتوبر/2020 - 08:01 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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يبحث عبدالله السعيد، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، عن معادلة رقم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، في عدد الأهداف المسجلة في الدوري المصري الممتاز.

وسجل السعيد 108 هدف حتى الآن، بفارق هدف وحيد عن رئيس النادي الأهلي الحالي محمود الخطيب الذي سجل 109 أهداف.

ويدرس الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، كيفية إيقاف تحركات السعيد داخل الملعب، في ظل الغيابات التي يعاني منها الأحمر على مستوى الدفاع ومحمد الشناوي في حراسة المرمى، قبل موقعة الفريقين يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين وقبل الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز.

ويستأنف فريق الأهلي مرانه اليوم السبت، استعدادا لمواجهة بيراميدز المقرر لها يوم الأحد المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، بعدما منح الجهاز الفني راحة من تدريبات الأمس.

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