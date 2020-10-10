مبابي يعود للدوران في فلك ريال مدريد

السبت 10/أكتوبر/2020 - 07:13 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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يجهز ريال مدريد الإسباني للتفاوض مع باريس سان جيرمان الفرنسي، من أجل ضم كيليان مبابي، مهاجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حسب ما أوضحت تقارير إعلامية.

وأشارت التقارير إلى أن مبابي يمكنه الانتقال إلى صفوف ريال مدريد، في عام 2021، من خلال استراتيجية واحدة، حيث لن يتركه سان جيرمان إلا في حال تبقى عام على انتهاء عقده.

جدير بالذكر أن عقد كيليان مبابي مع نادي باريس سان جيرمان، ينتهي في صيف عام 2022.

وأكدت التقارير أن المهاجم الشاب الفرنسي يرفض التوقيع على عقد جديد مع ناديه الفرنسي.

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