موعد مباراة ألمانيا وأوكرانيا اليوم السبت 10/10/2020 في دوري أمم أوروبا

السبت 10/أكتوبر/2020 - 06:31 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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يستعد منتخب ألمانيا لمواجهة نظيره منتخب أوكرانيا اليوم السبت 10 أكتوبر ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة دوري أمم أوروبا.

وستلعب مباراة منتخب ألمانيا ضد نظيره منتخب أوكرانيا اليوم في بطولة دوري أمم أوروبا في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب أولمبيسكي.

فيما ستذاع مباراة منتخب ألمانيا ومنتخب أوكرانيا اليوم في بطولة دوري أمم أوروبا على قناة "BEIN SPORTS HD 2" يتعلق علي محمد علي.

ويحتل منتخب أوكرانيا المركز الثاني من جدول ترتيب المجموعة الرابعة من مجموعات بطولة دوري أمم أوروبا برصيد 3 نقاط من أصل مباراتين بينما يتواجد منتخب ألمانيا في المركز الثالث برصيد نقطتين.

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