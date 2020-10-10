موعد مباراة إسبانيا وسويسرا اليوم السبت 10/10/2020 في دوري أمم أوروبا

السبت 10/أكتوبر/2020 - 06:01 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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يستعد منتخب إسبانيا لمواجهة نظيره منتخب سويسرا اليوم السبت 10 أكتوبر ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة دوري أمم أوروبا.

وستلعب مباراة منتخب إسبانيا ضد نظيره منتخب سويسرا اليوم في بطولة دوري أمم أوروبا في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

وستذاع مباراة منتخب إسبانيا ضد نظيره منتخب سويسرا اليوم في بطولة دوري أمم أوروبا على قناة "BEIN SPORTS HD 1" بتعليق يوسف سيف.

ويحتل منتخب إسبانيا صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة من مجموعات بطولة دوري أمم أوروبا برصيد 4 نقاط من أصل مباراتين بينما يتواجد منتخب سويسرا في المركز الرابع برصيد نقطة وحيدة.

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