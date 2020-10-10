موسيماني يحسم موقف مشاركة الشناوي أمام بيراميدز

استقر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، استبعاد محمد الشناوي حارس مرمى الفريق وأيمن أشرف وديانج من مباراة بيراميدز القادمة بالدوري، بسبب إصابة الشناوي ومحاولة توفير الراحة للآخرين.





ويبذل الجهاز الفني أقصي جهده للحفاظ على قوام داخل صفوف القلعة الحمراء، وذلك قبل مواجهة الوداد المغربي فى نصف نهائي دوري الأبطال.





وتقام مباراة الأهلي أمام بيراميدز مساء الأحد المقبل، على ستاد القاهرة الدولي،وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.





ويطمح موسيماني للإسعاد جماهير النادي الأهلي من خلال أداء قوي ونتائج طيبة، وأن مواجهات دوري الأبطال ستكون مختلفة عن المنافسة في الدوري، مشددًا على أن الأهلي جاهز لكل الاحتمالات وأنه يحتاج إلى مزيد من الوقت لتحقيق المزيد من النجاحات.





الأهلي يواجه بيراميدز يوم الأحد المقبل ثم يغادر إلى المغرب يوم 13 أكتوبر على متن طائرة خاصة إلى المغرب استعدادا لمواجهة الوداد بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.





ثم بعد ذلك العودة إلى القاهرة مباشرة عقب اللقاء الذي يقام 17 أكتوبر والتحضير لمباراة العودة التي تقام يوم 24 أكتوبر بالقاهرة.



