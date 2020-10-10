كارفخال يعطل انتقال نجم ريال مدريد إلى ميلان

كشف تقرير صحفي إيطالي اليوم، تفاصيل تعثر انتقال نجم ريال مدريد إلى نادي ميلان، خلال سوق الانتقالات الصيفية المنقضية.





وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن ناتشو فيرنانديز، مدافع ريال مدريد، كان في طريقه للانتقال إلى ميلان الإيطالي على سبيل الإعارة.





وأوضح، أن إصابة الظهير الأيمن داني كارفخال، عطلت انتقال اللاعب إلى ميلان، في ظل امكانية لعبه في مركز الظهير الأيمن.





ويجيد فيرنانديز اللعب في مركزي الظهير الأيمن والأيسر، إضافة إلى قلب الدفاع.





وشدد الموقع أن ريال مدريد كان لا يمانع في رحيل ناتشو، إلا أن إصابة كارفخال أدت لتعطل الصفقة.



