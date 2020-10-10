ترامب: توقفت عن تناول الأدوية المضادة لكورونا

السبت 10/أكتوبر/2020 - 04:15 ص
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الفجر
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قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه توقف عن تناول الأدوية المضادة لكورونا منذ 8 ساعات.

وأضاف "ترامب"، في تصريحات قناة العربية الإخبارية، أنه لم يعان من أي مشاكل في التنفس بعد إصابتي بكورونا.

وأكد الرئيس الأمريكي: "كنت أعاني فقط من عياء خفيف بعد الإصابة، وإذا طلب مني التبرع بالبلازما سأفعل".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، عن إصابته وزوجته ميلانيا بـ"كوفيد-19" بعد خضوعهما لفحص أعطى نتيجة إيجابية.

وقال ترامب، إنه وزوجته ميلانيا سيدخلان الحجر الصحي في البيت الأبيض بعد إصابتهما بفيروس كورونا المسبب لوباء كوفيد-19.

وقال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي سيواصل أداء مهامه خلال الحجر الصحي في البيت الأبيض.

وكتب ترامب على تويتر "السيدة الأولى وأنا ننتظر نتائج اختبارنا"، مضيفا "في الأثناء، سنبدأ بالحجر الصحي!"، دون أن يحدد المدة التي سيبقى خلالها في الحجر، في وقت يوصي خبراء الصحة العامة بمدة تصل إلى 14 يوما.

وأكد ترامب عبر "فوكس نيوز"، أن نتائج اختبار "كوفيد-19" لمستشارته المقربة هوب هيكس جاءت إيجابية، وقال "أجريت لتوي اختبارا، سنرى. من يدري؟".

وأضاف متحدثا عن هيكس: "تعمل بجهد. غالبا ما تضع قناعا لكن نتيجة اختبارها جاءت إيجابية"، مشيرا إلى أنه يقضي "وقتا طويلا مع هوب تماما مثل السيدة الأولى".

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