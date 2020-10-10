وكيل أعمال وادي يتهم إدارة المصري بالسمسرة

اتهم أسيد الخضر، وكيل أعمال المهاجم الفلسطيني محمود وادي، إدارة النادي المصري البورسعيدي بالسمسرة، في صفقة انتقال اللاعب لنادي بيراميدز.





وأشارت عدة تقارير صحفية، أن محمود وادي يقترب من الانضمام لنادي بيراميدز، بدءاً من الموسم المقبل.





وقالت مصادر صحفية، أن وكيل محمود وادي يشترط أن يحصل على نسبة 10% من الصفقة، وهو ما قوبل بالرفض من قبل إدارة النادي المصري.





وقام اللاعب بمهاجمة إدارة النادي البورسعيدي عبر حسابه بموقع إنستجرام، حيث كتب عبارة "صباح السمسرة".





وجدد مسؤولو المصري عقد وادي لمدة ثلاث سنوات، حيث وضعوا شرط جزائي بقيمة 50 مليون جنيه داخل مصر، ومليوني دولار خارج مصر.



