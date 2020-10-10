الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل

السبت 10/أكتوبر/2020 - 05:49 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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توصل النادي الأهلي لاتفاق مع أحمد رمضان بيكهام مدافع نادي وادي دجلة والمنتخب الأولمبي، من أجل ضمه خلال الفترة المقبلة.

وحصل الأهلي على توقيع أحمد رمضان بيكهام، على عقود انتقاله للأهلي لمدة 5 مواسم بداية من الموسم المقبل، وسيتم الإعلان عقب الانتهاء من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأتفق مسئولو النادي الأهلي مع نظيره وادى دجلة، على ضم بيكهام مقابل 12 مليون جنيه، مع إعارة أحد اللاعبين من القلعة الحمراء إلى الفريق الدجلاوي.

ووضع وادي دجلة بند يسمح له بالحصول على نسبة من إعادة البيع، في حال بيع اللاعب بعد ذلك لأى فريق داخل أو خارج مصر.

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