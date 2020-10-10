بن عمر بديل دونجا في بيراميدز

كشفت تقارير صحفية أن التونسي محمد أمين بن عمر نجم وسط النجم الساحلي التونسي عاد مرة أخرى إلى دائرة اهتمامات براميدز الذي يسعى للتعاقد معه في الموسم المقبل لتدعيم صفوف الفريق.





وجدد مسئولو براميدز رغبتهم مرة أخرى في التعاقد مع بن عمر في الموسم الجديد خاصة في ظل رغبة نبيل عماد دونجا في الرحيل عن صفوف الفريق السماوي عقب نهاية الموسم الحالي والانتقال إلى الزمالك.





ورحب النجم التونسي باللعب في براميدز ولكن هناك بعض العروض التي يفاضل بينها خلال الفترة الحالية قبل حسم مصيره النهائي.





ويمتلك محمد بن عمر عرضين، العرض الأول من أحد أندية القمة في الدوري السعودي والعرض الثاني من أحد أندية الوسط في الدوري التركي وهو ما جعل النجم التونسي يؤجل تحديد وجهته في الفترة الحالية خاصة في ظل انتهاء البطولات المحلية في وقت متأخر في أغلب أندية الدوريات.



