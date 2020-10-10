بن عمر بديل دونجا في بيراميدز

السبت 10/أكتوبر/2020 - 05:17 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements
كشفت تقارير صحفية أن التونسي محمد أمين بن عمر نجم وسط النجم الساحلي التونسي عاد مرة أخرى إلى دائرة اهتمامات براميدز الذي يسعى للتعاقد معه في الموسم المقبل لتدعيم صفوف الفريق.

وجدد مسئولو براميدز رغبتهم مرة أخرى في التعاقد مع بن عمر في الموسم الجديد خاصة في ظل رغبة نبيل عماد دونجا في الرحيل عن صفوف الفريق السماوي عقب نهاية الموسم الحالي والانتقال إلى الزمالك.

ورحب النجم التونسي باللعب في براميدز ولكن هناك بعض العروض التي يفاضل بينها خلال الفترة الحالية قبل حسم مصيره النهائي.

ويمتلك محمد بن عمر عرضين، العرض الأول من أحد أندية القمة في الدوري السعودي والعرض الثاني من أحد أندية الوسط في الدوري التركي وهو ما جعل النجم التونسي يؤجل تحديد وجهته في الفترة الحالية خاصة في ظل انتهاء البطولات المحلية في وقت متأخر في أغلب أندية الدوريات.

أخبار تهمك

أحمد السقا: "استقلت من وزارة الثقافة لما الإخوان قالوا على أبويا بتاع أوثان"

منذ ساعة و 9 دقيقة

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الوداد بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يحدد شرطًا وحيدًا لرحيل نجمه من أجل الاحتراف

منذ حوالي 10 ساعات

من التجمع لـ الجيزة إلى قطر.. "فضايح بجلاجل لـ3 عناتيل مصريين" خلال أسبوعين

منذ حوالي 22 ساعة

ارتبطت على الإنترنت.. مصدر أمني يكشف سر اختفاء فتاة المنوفية

منذ حوالي 15 ساعة

صفقة غير متوقعة تدخل حسابات الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. روسيا تعلن اتفاق أرمينيا وأذربيجان على وقف إطلاق النار

منذ حوالي 3 ساعات

أستاذ أوبئة يطالب بالاستعداد لارتفاع إصابات كورونا خلال شهر (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يسعى لخطف قاطرة الدوري المصري

منذ حوالي 6 ساعات

أزمة كبرى تهدد صفقة الموسم في الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

الفئات المعفاة والتسهيلات وطرق الدفع.. 6 معلومات تهمك عن المصروفات الدراسية

منذ حوالي 16 ساعة

تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

بن عمر بديل دونجا في بيراميدز

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. موسيماني يُطالب الخطيب بمحاولة الإبقاء على الجوكر

منذ حوالي 6 ساعات

خاص.. الأهلي يرفض رحيل نجمه: "سيصبح علامة فارقة في تاريخنا"

منذ حوالي 13 ساعة

والد فتاة الإسكندرية يكشف تفاصيل جديدة عن سبب تغيب ابنته (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:39 ص

والد فتاة الإسكندرية يكشف تفاصيل جديدة عن سبب تغيب ابنته (فيديو)

أستاذ أوبئة يطالب بالاستعداد لارتفاع إصابات كورونا خلال شهر (فيديو)

03:25 م

خاص.. الأهلي يرفض رحيل نجمه: "سيصبح علامة فارقة في تاريخنا"

04:58 م

ارتبطت على الإنترنت.. مصدر أمني يكشف سر اختفاء فتاة المنوفية

03:06 م

تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

10:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»