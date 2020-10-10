كومان يتحدى يوفنتوس في دوري الأبطال بورقة «بيانيتش»

تحدث المدرب الهولندي رونالد كومان المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني، عن مواجهة فريقه المرتقبة أمام يوفنتوس الإيطالي، بدوري أبطال أوروبا.





وقال كومان، خلال تصريحاته لموقع ناديه الرسمي: "بشكل عام بدأ الفريق بشكل جيد جدًا خاصًة ضد فياريال وسيلتا فيجو، ومع ذلك بالنظر إلى مباراتنا ضد إشبيلية، فيمكننا التحسن على مستوى الضغط، وهناك تفاصيل يمكن تصحيحها".





وعن مواجهة يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا أوضح كومان: دوري الأبطال مسابقة مهمة للغاية، ونظريًا نحن الأفضل في المجموعة لكن علينا إظهار ذلك، وسنستهل المشوار على أرضنا ضد فرينكفاروزي، وهي مباراة مهمة يجب أن نستعد لها ونحلل المنافس".





واستكمل: "يوفنتوس يظهر كل عام أنه فريق قوي، ولديهم خبرة ولاعب رائع مثل كريستيانو رونالدو، ونملك بيانيتش الذي يمكنه أن يعطينا القليل من المعلومات عن ناديه السابق".





وأتم كومان"نطلب أقصى تركيز وشدة في التدريبات، بحيث ينعكس ذلك تلقائيا على المباريات، ولهذا السبب التدريبات أكثر كثافة، لأننا نتدرب بنفس الطريقة التي نلعب بها".



