تعثر مفاجئ في مفاوضات الزمالك مع خربين

السبت 10/أكتوبر/2020 - 04:01 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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شهدت مفاوضات مسؤولي الزمالك، لضم النجم السوري عمر خربين مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الهلال السعودي، تعثرا مفاجئا يهدد اكتمال الصفقة.

الزمالك عرض عبر الوسطاء، على خربين، التعاقد معه في الموسم الجديد، لكن الشرط الأهم بالنسبة للأبيض، أن يكون خربين لاعبًا حرًا.

واشترط مسؤولو الزمالك خروج خربين، من قائمة الهلال، خاصة أن مطالب الفريق السعودي ستزيد قيمة الصفقة، بخلاف راتب اللاعب.

ويرفض مسؤولو الهلال، فكرة الاستغناء عن خدمات خربين مجانًا وعدم قيده، وهوا ما عثر اكتمال الصفقة لصالح ميت عقبة.

وسبق أن خاض السوري عمر خربين، تجربة إعارة مع بيراميدز في الموسم الماضي.

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