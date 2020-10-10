نهائي رولان جاروس.. نادال وديوكوفيتش أرقام تاريخية ومكاسب مالية

السبت 10/أكتوبر/2020 - 06:58 ص
بوابة الفجر
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عجز أي لاعب عن خلق المفاجأة في نسخة هذا الموسم من بطولة فرنسا المفتوحة التي أخر موعدها تفشيفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» لتكون آخر البطولات الكبرى، إذ سيجمع النهائي بين الإسباني رافايل نادال الساعي إلى تكريس سطوته في ملاعب رولان جاروس، وغريمه الصربي نوفاك ديوكوفيتش الطامح إلى لقب ثان يتوج به موسمه المثالي، وذلك في ظل غياب خصمهما اللدود السويسري روجيه فيدرر للإصابة.

وبلغ نادال، المصنف ثانيا، النهائي الـ13 له في البطولة من أصل 16 مشاركة، بفوزه الجمعة على الأرجنتيني دييغو شفارتسمان 6-3 و6-3 و7-6 (7-صفر)، فيما تخطى ديوكوفيتش المصنف أول اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الخامس بصعوبة 6-3 و6-2 و5-7 و4-6 و6-1.

وبين نادال الذي يريد الفوز باللقب للمرة الـ13 من أجل معادلة الرقم القياسي لعدد الألقاب الكبرى المسجل باسم فيدرر (20)، وديوكوفيتش الطامح للقبه الكبير الـ18 وتضييق الخناق على منافِسَيّه، سيكون نهائي الأحد الثالث بين الإسباني والصربي على ملاعب رولان جاروس بعد عامي 2012 و2014 حين خرج الإسباني منتصرا في المناسبتين.

وتبدو الفرصة قائمة أمام ديوكوفيتش لإنهاء هيمنة نادال على البطولة التي حقق فيها الإسباني اليوم فوزه التاسع والتسعين مقابل هزيمتين منذ تتويجه في مشاركته الأولى عام 2005، إذ قدم الصربي موسما مثاليا لم يخسر فيه أي مباراة سوى واحدة بقرار تحكيمي بعد استبعاده من الدور الرابع لبطولة فلاشينج ميدوز نتيجة توجيهه كرة قوية باتجاه إحدى حكمات الخط.

وستكون مواجهة الأحد الثانية بين الإسباني والصربي الباحث عن اللقب الثاني في رولان جاروس بعد 2016 (توج على حساب البريطاني أندي موراي)، هذا العام بعد نهائي كأس رابطة المحترفين حين خرج ديوكوفيتش منتصرا بمجموعتين.

ويتفوق ديوكوفيتش على نادال بـ29 فوزا مقابل 26 هزيمة، وهو يمني النفس برفع غلته أمام الإسباني والخروج منتصرا من النهائي السابع والعشرين له في البطولات الكبرى.

لكن المهمة لن تكون سهلة بتاتا أمام ملك رولان جاروس الذي ثأر الجمعة لخسارته أمام شفارتسمان الشهر الماضي في ربع نهائي دورة روما الإيطالية للماسترز، حين حقق الأرجنتيني فوزه الأول على الإسباني من أصل 9 مواجهات.

جوائز رولان جاروس المالية 2020

الفائز ببطولة رولان جاروس سيحصد مبلغ مالي ضخم رغم تأثيرات فيروس كورونا على البطولة، والتي تسببت في تقليص جوائز البطولة المالية بنسبة 10% عن جوائز العام الماضي 2019.

كما سيحصل اللاعب الذي سيخسر المباراة النهائية على مبلغ مالي ضخم، أكثر بقليل من نصف ما سيحصل عليه بطل المسابقة، وفي ما يلي الجوائز المالية في بطولة رولان جاروس 2020.

المتوج باللقب: 1.6 مليون يورو.

الخاسر في النهائي: 850.500 يورو.

الخاسر في نصف النهائي: 425.250 يورو.

الخاسر في ربع النهائي: 283.500 يورو.

الخاسر في ثمن النهائي: 189.000 يورو.

الخاسر في الدور الثالث: 126.000 يورو.

الخاسر في الدور الثاني: 84000 ألف يورو.

الخاسر في الدور الأول: 60000 ألف يورو.

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