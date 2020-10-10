سواريز يرد على الانتقال لريال مدريد

انتقد المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز إدارة ناديه السابق، برشلونة، مؤكدا أنه لن يحتفل إذا ما سجل هدفا في مرمى الفريق الكتالوني، لكنه سيفعل ذلك أمام هؤلاء الذين اعتبرهم مسؤولين عن رحيله.





وقال مهاجم أتلتيكو مدريد لويس سواريز في تصريحات لشبكة «إي إس بي إن»: «مكثت في برشلونة ست سنوات ولم تكن لي مطلقا أي مشكلة، على العكس. قلت منذ ثلاث سنوات أن برشلونة يحتاج لرأس حربة شاب للتأقلم مع الوقت. لكنهم لم يجلبوا أحدا قادرا على منافستي، دائما كنت في المستوى الذي يحتاجه النادي».





وأضاف: «أستحق الاحترام الذي اكتسبته من أدائي داخل الملعب عن أن أعلم بنبأ رحيلي من الصحافة. أن يأتي مدرب ويقول إنه لن يعتمد علي بعد أن قالت الإدارة إنه سيكون هناك تغيير في تشكيلة الفريق فهذا يثير الشك داخلك ويجعلك تتسائل هل القرار يعود إلى المدرب أم الإدارة؟».





وأكد أنه لم يكن ليفكر «على الإطلاق» في الانتقال لصفوف الغريم ريال مدريد، مؤكدا في الوقت ذاته «العلاقة الكبيرة» التي تجمعه بنجم البارسا، الأرجنتيني ليونيل ميسي.





وتابع: «لا أرى أي دافع لرغبتهم في إبعادنا عن بعضنا البعض لأننا كنا نتفاهم بشكل جيد للغاية داخل الملعب».





وقال الأوروجوياني لويس سواريز صاحب الـ 33 عاما إن ميسي عاش «أوقاتا صعبة ومعقدة» عندما أعلن نيته الرحيل عن برشلونة، كما أن النادي كان عليه أن يحترم رغبته في تغيير الفريق.





وعن مدربه الجديد، الأرجنتيني دييجو سيميوني أكد أنه «لم يتفاجأ مطلقا» من طريقة عمله لأنه كان يعلم طرازه الرفيع كمدرب.



