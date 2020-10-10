الاتحاد الدولي للسيارات يصدق على عقوبة ريسنغ بوينت

صدق الاتحاد الدولي للسيارات اليوم الجمعة على عقوبة ضد ريسنغ بوينت المنافس في بطولة العالم فورمولا 1 بسبب مخالفات في سيارته جعلتها تشبه سيارة مرسيدس الفائزة بلقب العام الماضي.





وأثار ريسنغ بوينت المملوك لإدارة كندية الجدل عند الكشف عن سيارته "مرسيدس الوردية".





وبسبب هذا التصميم تم تغريم ريسنج بوينت مبلغ 400 ألف يورو (473040 دولاراً) وخصم 15 نقطة بقرار من المشرفين لتقليد نظام تهوية المكابح من سيارة مرسيدس 2019.





وسمح للفريق بالاستمرار في المنافسة هذا الموسم دون إعادة تصميم الأجزاء المخالفة.



