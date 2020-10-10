رولان غاروس: ديوكوفيتش إلى النهائي لمواجهة نادال

السبت 10/أكتوبر/2020 - 04:16 ص
بوابة الفجر
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بلغ الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف اول نهائي بطولة فرنسا المفتوحة لكرة المضرب، إحدى البطولات الاربع الكبرى في كرة المضرب، للمرة الخامسة في مسيرته، بفوزه الصعب الجمعة في رولان غاروس على اليوناني ستيفانوس تسيسيباس الخامس 6-3 و6-3 و5-7 و4-6 و6-1 في ثلاث ساعات و54 دقيقة.


ويلتقي ديوكوفيتش، الساعي الى لقبه الثاني في رولان غاروس والثامن عشر في الغراند سلام، في المباراة النهائية الأحد غريمه الإسباني رافايل نادال الثاني وبطل الأعوام الثلاثة الماضية الذي فاز بدوره الجمعة أيضا على الأرجنتيني دييغو شفارتسمان 6-3 و6-3 و7-6 (7-0).

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