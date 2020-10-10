195 مليون يورو خسائر ميلان في العام المالي

السبت 10/أكتوبر/2020 - 03:33 ص
بوابة الفجر
Advertisements
دفعت جائحة كوفيد-19 نادي ميلان للدخول في أزمة خلال العام المالي بعد تسجيل خسائر بقيمة 195 مليون يورو (230 مليون دولاراً).

ومثل العديد من الأندية الأوروبية يعاني بطل القارة سبع مرات من غياب الإيرادات، بسبب خوض المباريات خلف أبواب مغلقة نتيجة تفشي الفيروس بجانب تراجع أرباح البث التلفزيوني.

وحذرت رابطة الدوري الإيطالي في وقت سابق هذا الشهر من أن الصناعة على حافة الإفلاس، مشيرة إلى أن خسائر دوري الدرجة الأولى تزيد على 500 مليون يورو بسبب الوباء.

وأعلن ميلان عن خسائر بقيمة 146 مليون يورو خلال العام المالي السابق، مضيفاً أن ملاك النادي يثقون في المضي قدما نحو الطريق الصحيح لإنعاش خزانة النادي.

ويتساوى ميلان مع أتلانتا في صدارة الدوري حالياً بعد أن احتل المركز السادس في الموسم الماضي، عقب معاناته من الحرمان لمدة عام من المنافسات الأوروبية لخرق قواعد اللعب المالي النظيف.

أخبار تهمك

من التجمع لـ الجيزة إلى قطر.. "فضايح بجلاجل لـ3 عناتيل مصريين" خلال أسبوعين

منذ حوالي 21 ساعة

أستاذ أوبئة يطالب بالاستعداد لارتفاع إصابات كورونا خلال شهر (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

الفئات المعفاة والتسهيلات وطرق الدفع.. 6 معلومات تهمك عن المصروفات الدراسية

منذ حوالي 15 ساعة

أزمة كبرى تهدد صفقة الموسم في الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الوداد بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

ارتبطت على الإنترنت.. مصدر أمني يكشف سر اختفاء فتاة المنوفية

منذ حوالي 13 ساعة

تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

فايلر يفجر مفاجأت جديدة بشأن رحيله عن الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف عن طقس السبت

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة غير متوقعة تدخل حسابات الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يسعى لخطف قاطرة الدوري المصري

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. الأهلي يرفض رحيل نجمه: "سيصبح علامة فارقة في تاريخنا"

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. روسيا تعلن اتفاق أرمينيا وأذربيجان على وقف إطلاق النار

منذ ساعة و نصف

الأهلي يحدد شرطًا وحيدًا لرحيل نجمه من أجل الاحتراف

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. موسيماني يُطالب الخطيب بمحاولة الإبقاء على الجوكر

منذ حوالي 4 ساعات

والد فتاة الإسكندرية يكشف تفاصيل جديدة عن سبب تغيب ابنته (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:39 ص

والد فتاة الإسكندرية يكشف تفاصيل جديدة عن سبب تغيب ابنته (فيديو)

خاص.. الأهلي يرفض رحيل نجمه: "سيصبح علامة فارقة في تاريخنا"

04:58 م

أستاذ أوبئة يطالب بالاستعداد لارتفاع إصابات كورونا خلال شهر (فيديو)

03:25 م

ارتبطت على الإنترنت.. مصدر أمني يكشف سر اختفاء فتاة المنوفية

03:06 م

تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

10:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»