هكذا هنأ محمد دياب أمير كرارة بعيد ميلاده





ونشر دياب صورة تجمعهما من كواليس مسلسل "الاختيار"، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وعلق علي الصورة وكتب: "كل سنة وأنت طيب مجدع وصاحب صاحبك يا مجدع يا أبو الرجولة ويارب ديما فرحان بنجاحك يا صاحبي".



ورد أمير علي تلك التهنئة قائلًا: "وأنت طيب يا حبيب أخوك يا أجدع واحد في الكون".



يشار إلى أن أمير كرارة استأنف تصوير مشاهده في مسلسل "عمر الناجي حرب طروادة" بطولة كريم محمود عبد العزيز، نور اللبنانية، عباس أبو الحسن، دارين حداد، كارولين عزمى، ومجموعة مميزة من النجوم.





حرص الفنان محمد دياب، علي تهنئة النجم أمير كرارة بمناسبة عيد ميلاده.