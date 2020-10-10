تعرف على الغائبين عن الزمالك أمام الرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا

السبت 10/أكتوبر/2020 - 02:38 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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يعاني نادي الزمالك في الوقت الحالي للأزمة كبيرة بين صفوف الفريق، حيث تتمثل في غيابات وإجهاد وإرهاق بعض اللاعبين قبل مواجهة الرجاء البيضاوي المغربي.

وتعرض لاعبين الفارس الأبيض للإجهاد والارهاق بسبب ضغط المباريات فى وقت قصير، وذلك بسفر الفريق لمواجهة الجونة يوم الأحد الماضي في القاهرة ثم السفر إلى الإسكندرية لمباراة المصري البورسعيدي يوم الخميس الماضي ثم الى الاسماعيلية لخوض لقاء سموحة فى كأس مصر.

وبعد ذلك العودة إلى القاهرة لمواجهة وادى دجلة مساء الخميس الماضي فى الدورى، ثم السفر إلى مجددا إلى الإسكندرية لمواجهة حرس الحدود يوم الاثنين القادم.

بجانب تعرض حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الكروي الأول بالنادي، لإصابة بشد في العضلة الأمامية، خلال مباراة الفريق أمام وادي دجلة، ولم يستكمل اللاعب المباراة وخرج بين شوطي اللقاء وشارك بدلا منه أحمد عيد.

الأمر الذي وضع جهاز الزمالك بقيادة باتشيكو فى حيرة لتجهيز البديل المناسب نظرا لقلة خبرة أحمد عيد الشاب فى بطولات أفريقيا.

كل هذا بجانب الغيابات السابقة في صفوف الفريق الأبيض التي تتمثل في، محمود عبدالرازق "شيكابالا"، ومحمد عبدالشافي.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره حرس الحدود يوم الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويواجه الفارس الابيض نظيره الرجاء البيضاوي المغربي، في لقاء الذهاب يوم 18 من شهر أكتوبر الحالي، على أن يقام لقاء الإياب يوم 24 من نفس الشهر.

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