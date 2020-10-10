المواجهة تقترب.. تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد الوداد فى دوري أبطال إفريقيا

السبت 10/أكتوبر/2020 - 02:08 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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يستعد النادى الأهلى لمواجهة صعبة أمام فريق الوداد البيضاوي المغربي ضمن مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي اكتوبر الجاري.

وحدد الاتحاد الإفريقي يوم 17 أكتوبر الجاري موعد لمباراة الذهاب لمواجهة الأهلي والوداد فى المغرب فى تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت السعودية.

بينما لقاء الإياب سيكون يوم 23 أكتوبر فى مصر فى تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت السعودية.

ويذكر أن المباراة النهائية ستقام يوم السادس من نوفمبر المقبل.

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