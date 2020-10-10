يوفنتوس ينافس ريال مدريد على ضم كامافينجا

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن ريال مدريد الإسباني سيواجه صراعًا كبيرًا على ضم الفرنسي إدواردو كامافينجا نجم خط وسط رين الفرنسي في ظل رغبة النادي الملكي في التعاقد معه لتدعيم مركز خط الوسط وإيجاد بديل للنجم البرازيلي كاسيميرو.





وأفادت صحيفة توتوسبورت الإيطالية بأنه يوجد منافس جديد لريال مدريد على التعاقد مع كامافينجا بعد أن جذب النجم الشاب انتباه الأندية الأوروبية الكبيرة.





وأكدت الصحيفة الإيطالية أن يوفنتوس الإيطالي وضع عينه على كامافينجا تمهيدًا للتعاقد معه مستغلاً العلاقة الطيبة مع إدارة رين بعد إعارة روجاني إلى النادي الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية المنصرمة.





وألمحت الصحيفة الإيطالية أن الصراع بين ريال مدريد ويوفنتوس سيحسمه بشكل كبير وجود الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد ووجود نجم كبير مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو وأندريا بيرلو المدير الفني ليوفنتوس.





وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن روجاني انتقل من البيانكونيري إلى رين مقابل مليون ونصف يورو في الميركاتو الصيفي الماضي وأن هذه الصفقة وطدت العلاقة بين الناديين وأصبح كامافينجا في أجندة تعاقدات يوفنتوس في الموسم المقبل.





ونوهت الصحيفة الإيطالية أن كامافينجا تألق مع منتخب بلاده عندما شارك أساسيًا في مباراة الديوك ضد أوكرانيا وسجل هدفًا رائعًا في اللقاء الودي الذي أقيم بينهما مؤخرًا وانتهى بفوز فرنسا بسبعة مقابل هدف وحيد.





وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن العديد من التقارير الصحفية الإسبانية كشفت أيضًا في الأسابيع الماضية عن دخول باريس سان جيرمان في صراع التعاقد مع كامافينجا، حيث تواصل البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي للنادي الفرنسي في الأيام الأخيرة مع وكلاء النجم الفرنسي من أجل إغرائه بعرض قوي يساعد على خطف الجوهرة الفرنسية البالغ من العمر 17 عامًا وضمه لصفوف بطل الدوري الفرنسي في الصيف المقبل.





وكشفت الصحيفة الإيطالية أن ريال مدريد يضع مسألة التعاقد مع كامافينجا ضمن أولوياته بعد أن منعته الأوضاع المادية الحالية بسبب تفشي وباء فيروس كورونا من عقد أي صفقات في فترة الإنتقالات الصيفية الماضية لهذا أجل جميع خططه لسوق الانتقالات الصيفية المقبلة في ظل وجود اتفاق مبدأي مع النجم الفرنسي الشاب للإنضمام إلى ريال مدريد.



