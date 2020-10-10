محمد لطفي برفقة سامح عبد العزيز ورامي صبري في أحدث ظهور لهم بـ"إنستجرام"





شارك الفنان محمد لطفي جمهوره صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهر محمد لطفي بالصورة برفقة المخرج سامح عبد العزيز والمطرب رامي جمال.وعلق محمد لطفي علي الصورة وكتب: "أحلي سيلفي مع جنرال السينما المصرية سامح عبدالعزيز وصديقي صاحب الصوت الراقي رامي صبري".يشار إلى أن محمد لطفي شارك مؤخرًا في بطولة مسلسل "سلطانة المعز"، وهو ملحمة درامية شعبية تدور أحداثها في إطار اجتماعي تشويقي.المسلسل بطولة غادة عبد الرازق، ومحمود عبد المغني، وتهاني راشد، وحسن حسني، ومحمد شاهين، وطاهرة، ودينا، ومحمد لطفي، ومحمود البزاوي، ووليد فواز، ومي الغيطي، وأحمد ماجد، وكريم الأبنودي، ورنا رئيس، ومدير التصوير هيثم زانيتا، وتأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير.يذكر ان أحدث أعمال محمد لطفى السينمائية فيلم "حملة فرعون" المأخوذ عن قصة فيلم "العظماء السبعة" التى قدمتها هوليوود فى ستينيات القرن الماضى وقدمها الفنان عادل إمام تحت اسم "شمس الزناتى" فيما بعد ولكنها تقدم هذه المرة بروح عصرية.