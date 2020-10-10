"كل سنة وأنت طيب يا نجم مصر".. رامز أمير يهنئ أمير كرارة بعيد ميلاده

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حرص الفنان رامز أمير علي تهنئة النجم أمير كرارة بمناسبة عيد ميلاده.



حيث نشر رامز صورة تجمعهما من كواليس مسلسل "الإختيار"، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وعلق علي الصورة وكتب : كل سنة وأنت بألف صحة وسلامة ونجاح يا نجم مصر.. أطيب وأجدع انسان قابلته.



يشار أن أمير كرارة استأنف تصوير مشاهده في مسلسل "عمر الناجي حرب طروادة" بطولة كريم محمود عبد العزيز، نور اللبنانية، عباس أبو الحسن، دارين حداد، كارولين عزمى، ومجموعة مميزة من النجوم.



وفي سياق آخر، يُشارك أمير كرارة فى السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل" نسل الأغراب"، وهو بطولة أحمد السقا، مي عمر، فردوس عبد الحميد، محمد علاء، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج سينرجى