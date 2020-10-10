ريال مدريد يرفض سانشو من أجل مبابي

السبت 10/أكتوبر/2020 - 01:29 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت وسائل إعلام عالمية أن ريال مدريد الإسباني صرف النظر تمامًا عن اهتمامه بالتعاقد مع جادون سانشو نجم بروسيا دورتموند من أجل التركيز على التعاقد مع كليان مبابي نجم باريس سان جيرمان في الصيف المقبل.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن سانشو كان أحد الأسماء المطروحة وبقوة على طاولة ريال مدريد لتدعيم الهجوم، حيث أجرى مسئولي الملكي اتصالات مبدئية بوكلاء أعماله لنقل الاهتمام به ودراسة التعاقد معه

وأفادت التقارير الصحفية بأن مطالب دورتموند الكبيرة في ظل الأزمة المالية بسبب تفشي وباء فيروس كورونا أجبرت ريال مدريد على صرف النظر عن ضمه حيث أكدت التقارير بأنه لم يعد على لائحة الملكي في صيف عام 2021.

وأكدت التقارير الصحفية أن ريال مدريد يرغب في التعاقد مع كليان مبابي وهو الهدف الأول للميرينجي في الصيف المقبل، حيث أنه يحظى بدعم المسئولين وكذلك زين الدين زيدان المدير الفني للملكي.

وألمحت التقارير الصحفية أن جادون سانشو سوف يعود للدوري الإنجليزي عاجًلا أم آجلًا، حيث كان قريبًا من الرحيل مانشستر يونايتد ووقفت مطالب دورتموند المالية الكبيرة حائًلا أمام إتمام تلك الخطوة، حيث أعربت أندية مانشستر سيتي وليفربول عن اهتمامها بالتعاقد مع سانشو أيضًا خاصًة الريدز الذي يراه أفضل بديل لفرمينو وماني.

وأوضحت التقارير الصحفية أنه على ما يبدو أن ريال مدريد يعتقد أن سانشو لا يعتبر الخيار الأفضل للملكي في ظل ارتفاع مطالب ناديه المالية وقرروا فقط التركيز على التعاقد مع كليان مبابي الذي يرفض تجديد عقده مع ناديه والذي ينتهي في صيف عام 2022.

ونوهت التقارير الصحفية أن ريال مدريد لم يقم بالتعاقد مع أي لاعبين جدد في الصيف الحالي وأنه يستعد لتوفير الأموال من أجل الانقضاض على مبابي الذي يحظى بدعم الجميع داخل الملكي.

وذكرت التقارير الصحفية أنه قد تتأخر صفقات أخرى مثل هالاند حتى عام 2022 لأنه كان في بروسيا دورتموند منذ موسم واحد فقط وما زال هذا يمثل وعدًا كبيرًا ويبدو خيار جيد للغاية ولكن يجب التعامل معه بصبر.

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