ريم سامي تهنئ مي عمر بمناسبة عيد ميلادها

السبت 10/أكتوبر/2020 - 02:19 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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حرصت الفنانة ريم سامي علي تهنئة شقيقة زوجها المخرج محمد سامي بمناسبة عيد ميلادها.

ونشرت ريم مجموعة صور تجمعهما عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ووجهت ريم لها رسالة تهنئة خاصة وكتبت: "عيد ميلاد سعيد إلي ميوشي الوحيدة .. أحبك إلي الأبد يا أختي.

والجدير ذكره أن مي عمر تواصل تصوير مسلسلها الجديد "لؤلؤ" ، ويعد المسلسل أول بطولة مطلقة للفنانة مي عمر.

ويشارك في بطولة المسلسل نخبة كبيرة من نجوم الفن منهم أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، ادوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل وغيرهم، وهو من تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام. وانتاج شركة سينرجى.


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