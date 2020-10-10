مخرج سوري يدافع عن معتصم النهار بعد الهجوم عليه
السبت 10/أكتوبر/2020 - 01:45 ص
لمياء علي
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دافع المخرج السوري زهير قنوع عن الممثل السوري معتصم النهار وذلك بعدما تعرض لعدة انتقادات خلال الفترة الماضية.
وكتب عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: إن الحديث عن ملاحظات في أداء معتصم النهار ، ( وإن وجدت ) .!!هو حديث ساذج و سخيف .!!لقد أصبح معتصم اليوم نجماً ساطعاً ومحبوباً ، ولازال يتطور في كل يوم على صعيد الأداء تحديداً ..فلماذا يتم تجاهل ذلك .!! ولمصلحة من"؟.
وأضاف:"كما أن معتصم يلعب مؤخراً مجموعة أدوار متنوعة في اكثر من مسلسل ، والتباين في أدائه بين الشخصيات التي يقوم بأدائها موجود و يدل على جدية كبيرة في التعاطي مع مشروعه كممثل ، ونجاحه المستحق في مصر ولبنان وسورية والخليج هو نجاح حقيقي وقوي ، ولا يمكن المساس بمصداقيته لانه نجاح ( جماهيري ) كبير ، ناتج عن حضور مميز و أداء مقنع يتطور باستمرار ..أعداء النجاح ، الافضل تناموا بالفي ، وخلوا الشمس والضو لمعتصم ، ولكل المجتهدين يلي متلو".
وختم بالقول:"ملاحظة هامة :لا يوجد اي تواصل بيني وبين معتصم منذ زمن بعيد ، ولا يوجد مشروع عمل يجمعني بمعتصم لا حالياً ولا في الافق المنظور ، هي كلمة حق فقط استحقها معتصم بعمله وجهده ونجاحه فقط ..مبروك صديقي".