لماذا الخوف من فصل الشتاء؟ رئيس لجنة مكافحة كورونا يجيب (فيديو)

السبت 10/أكتوبر/2020 - 10:14 ص
شيماء حسن
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قال حسام حسني، رئيس اللجنة المركزية لمكافحة فيروس كورونا، إنه يتخوف من دخول فصل الشتاء نظرًا لأن الفيروسات تنشط في الشتاء، لافتًا إلى أنه خلال هذا الفصل يحدث نقص في المناعة وهو ما يسبب نوع من الضعف في الجسم.

وقال "حسني" خلال حواره ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع على فضائية "دي ام سي": "خلال هذا الشتاء لا يوجد خط فاصل واضح بين أعراض الأنفلونزا وأعراض الكورونا وهو ما يسبب لبس كبير في الأعراض وبالتالي يحدث إرهاق كبير للمؤسسات الطبية".

وأكد أن لقاح الأنفلونزا الرباعي ضروري وحتمي هذا الشتاء، موضحًا أن المصل الرباعي للأنفلونزا يحمي ويقي من الخلط بين الأنفلونزا وكورونا ولذلك عملت الدولة المصرية على توفير نصف مليون جرعة قابلة للزيادة من أجل توفير التطعيم لأغلب المصريين.

آخر تطورات فيروس كورونا..

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 68 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97592 حالة حتى الأمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 106 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 104262 حالة من ضمنهم 97592 حالة تم شفاؤها، و6029 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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