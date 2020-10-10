شاهد.. عمرو أديب عن هاشتاجات الخطف: "ماتمشوش ورا الخرفان"

السبت 10/أكتوبر/2020 - 05:38 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك فرق بين الحادثة والظاهرة، مشيرا إلى أن اختفاء فتاة أمر جلل، ولكنها حادثة وليست ظاهرة، معلقا: "في ناس بتعشق تحويلها لظاهرة اختفاء الفتيات في مصر".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن مصر بلد أمان، والناس "بتاخد بالها من بعض"، مضيفا: "المصريين عندنا حشريين لدرجة لا تتخيلها"، لافتا إلى أن نصف محتوى الهشتاجات التي يتم إطلاقها عن الفتيات المخطوفة عبارة عن إعلانات أدوية مقويات.

وأضاف الإعلامي: "البنت تختفي وترجع والهشتاج يفضل شغال، خطف الفتيات ليس ظاهرة.. متجروش وراء الخرفان، عايزين يقولوا إن في مشكلة".

كشف الدكتور إبراهيم، والد الفتاة المتغيبة بالإسكندرية، تفاصيل العثور على ابنته فرح بعد تغيبها منذ 4 أكتوبر، موضحا أنه تم العثور على ابنته في محافظة القاهرة.

وأشار "إبراهيم"، خلال تصريحات صحفية، إلى أن فرح له شقيق مصاب بالتوحد يدعى عمر، ولا تريد أن يعرف احد من أصدقائها بالأمر، وتشيع بين زملائها أن شقيقها طالب بكلية الهندسة، مضيفا: "والدة فرح كانت رايحة تجبها من الدرس واضطرت أن تأخذ معها عمر، وأثناء انتظار فرح.. عمر ضرب كلاكس العربية بشكل عنيف وتسبب في إحراجها وسط زملائها،متابعا: " فرح شايفة نفسها وعندية"، واصفا إياها بـ "الأنزوحة ".

وأضاف أنه نشبت مشادة بين فرح ووالدتها بسبب هذا الموقف، لافتا إلى أنهم فوجئوا عندما استيقظوا لأداء صلاة الفجر أن فرح ليست في سريرها وباب الشقة مفتوح، وبعد مراجعة الكاميرات بالعمارة تبين أنها غادرت المنزل في الواحدة صباحا.

ولفت إلى أنهم قاموا بالبحث عنها في المناطق المحيطة ولم يجدوها، وحرروا محضر بغيابها بعد 24 ساعة، منوها بأن مدير الأمن الوطني بالإسكندرية تواصل معه وطمأنه وأبلغه بمكان ابنته.

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