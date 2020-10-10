تعرف على نصيحة عضو تدريس بأكسفورد للتعامل مع البيئة خلال جائحة كورونا (فيديو)

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كشف الدكتور محمد إمام، عضو هيئة تدريس في أكسفورد واستشاري في مستشفى جامعة نوريتش، عن موعد الموجة الثانية لفيروس كورونا في مصر.



وقال "إمام" في لقائه ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع على فضائية "دي ام سي" إنه يتوقع أن تصل الموجة الثانية لفيروس كورونا في مصر خلال شهرين أو ثلاثة من الآن، مشيرًا إلى أن مصري بينها وبين أوروبا شهرين منذ انتشار الفيروس على مستوى العالم.



وأضاف "في انجلترا الآن هناك تضاعف في عدد الحالات ووصلنا إلى أعلى مستوى طوارئ، متابعًا "لا يوجد اتجاه لإغلاق كامل وهناك تزايد الاهتمام بتطبيق الإجراءات الاحترازية".



واستطرد " نعمل في انجلترا بمبدأ فكر في الغير واحميه من الإصابة بالفيروس، ولابد من تطبيق استخدام السيد اليسرى في التعامل مع البيئة خارج المنزل، وكذلك تطبيق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بإجراءات العطس والتثاؤب والأكل مع الالتزام بارتداء الكمامات وإجراءات التباعد الاجتماعي".



آخر تطورات فيروس كورونا..



أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 68 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97592 حالة حتى الأمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 106 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 104262 حالة من ضمنهم 97592 حالة تم شفاؤها، و6029 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.