ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباراتي الأهلي والزمالك

السبت 10/أكتوبر/2020 - 12:57 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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مازال عبدالله السعيد نجم فريق بيراميدز يجلس على قمة ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز، برصيد 17 هدف، وذلك على الرغم من ابتعاده عن التسجيل في مباراة فريقه الأخيرة أمام إف سي مصر.

وكان من الممكن أن يرفع السعيد من رصيده أهدافه خلال مباراة بيراميدز وإف سي مصر، وذلك عن طريق ركلة جزاء، أهدرها اللاعب بعد تألق عصام ثروت حارس مرمى فريق حرس الحدود.

ويحتل محمد شريف لاعب فريق إنبي المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 12 هدف، وكان من الممكن أن يرفع رصيد أهدافه لكن حيث غاب اللاعب عن مباراة فريقه أمام الأهلي، والتي انتهت بثلاثة أهداف دون رد لصالح حامل اللقب.

وفشل والتر بواليا لاعب فريق الجونة في إحراز هدف خلال مباراة فريقه أمام المصري البورسعيدي، والتي فاز بها الفريق البورسعيدي بهدفين نظيفين.

وقد جاء ترتيب هدافي الدوري المصري كالآتي:-
1- عبد الله السعيد بيراميدز.. 17 هدف.
2- محمد شريف إنبي.. 12 هدف.
3- والتر بواليا الجونة.. 12 هدف.
4- سيف الدين الجزيري المقاولون العرب.. 11 هدف.
5- محمود علاء الزمالك.. 10 أهداف.
6- مصطفى محمد الزمالك.. 9 أهداف.
7- جون انطوي بيراميدز.. 9 أهداف.
8- حسام حسن سموحة.. 9 أهداف.
9- وليد سليمان الأهلي.. 8 أهداف.
10- محمد سالم المقاولون العرب.. 7 أهداف.
11- جونيور أجاي الأهلي.. 7 أهداف.
12- أحمد سيد الزمالك 7 أهداف.

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