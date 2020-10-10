باريس سان جيرمان يخطط لضم ميسي في صيف 2021

السبت 10/أكتوبر/2020 - 12:55 ص
بوابة الفجر
كتب: علي ماهر حلمي
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يخطط نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لضم النجم الدولي الأرجنتيني ليو ميسي من صفوف نادي برشلونة الاسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت تقارير صحفية فرنسية أن نادي باريس سان جيرمان سيكون اول المنافسين على ضم النجم الأرجنتيني ليو ميسي فى الصيف القادم.

حيث يخطط النادي الباريسي لضم اللاعب وتعزيز خط الهجوم من أجل الفوز ببطولة دروي أبطال أوروبا وأيضا تحسبا لرحيل أحد نجوم الفريق كليان مبابي أو نيمار.

يذكر أن النجم الدولي الأرجنتيني ليو ميسي قد أعلن أنه سيرحل عن صفوف نادي برشلونة الاسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة بعد نهاية عقده.

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