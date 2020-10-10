وسام الأمير يعرب عن سعادته بالتعاون مع نجوى كرم في أغنية بيروت
السبت 10/أكتوبر/2020 - 01:31 ص
لمياء علي
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أعرب الفنان اللبناني وسام الأمير عن سعادته بالتعاون مع شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم، عبر حسابه بموقع تويتر.
واعتبر الأمير أن أغنية "بيروت" التي لحنها للفنانة اللبنانية نجوى كرم هي أجمل عمل غنائي قد نفّذ لمدينة بيروت، مشيرا الى انه فور صدور الأغنية احتلت المراتب الأولى.
وكتب وسام الأمير على تويتر: "يا جمهوري الحبيب المحترمين بكل تواضع اقولها هذا العمل الرائع لشمس الاغنية فور صدوره قد احتل المراتب الاولى على جميع المواقع والاذاعات والتلفزيونات بسابقة لا مثيل لها.
واختتم: وتعتبر اجمل اغنية قد نفذت لي بيروت مع احترامي للجميع، وماذا تنتظرون تعليقات ونتائج".