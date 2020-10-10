وسام الأمير يعرب عن سعادته بالتعاون مع نجوى كرم في أغنية بيروت

السبت 10/أكتوبر/2020 - 01:31 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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أعرب الفنان اللبناني ​وسام الأمير​ عن سعادته بالتعاون مع شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم، عبر حسابه بموقع تويتر.

واعتبر الأمير أن أغنية "​بيروت​" التي لحنها للفنانة اللبنانية ​نجوى كرم​ هي أجمل عمل غنائي قد نفّذ لمدينة بيروت، مشيرا الى انه فور صدور الأغنية احتلت المراتب الأولى.

وكتب وسام الأمير على تويتر: "يا جمهوري الحبيب المحترمين بكل تواضع اقولها هذا العمل الرائع لشمس الاغنية فور صدوره قد احتل المراتب الاولى على جميع المواقع والاذاعات والتلفزيونات بسابقة لا مثيل لها.

واختتم: وتعتبر اجمل اغنية قد نفذت لي بيروت مع احترامي للجميع، وماذا تنتظرون تعليقات ونتائج".

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