مستشار الرئيس: لقاح عالمي لفيروس كورونا بنهاية هذا العام (فيديو)

السبت 10/أكتوبر/2020 - 02:21 ص
محمد عوض تاج الدين
محمد عوض تاج الدين
شيماء حسن
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أكد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، على الإجراءات الاحترازية القوية التي وضعتها الدولة استعدادًا للعام الدراسي الجديد لحماية الطلبة وأسرهم في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا.

وأضاف "تاج الدين" في لقائه عبر سكايب ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي": "الدولة وضعت احتياطات احترازية قوية لحماية الطلبة قبل بداية العام الدراسي الجديد من حيث التباعد واستخدام أساليب النظافة وتعقيم المدرجات والفصول وتقليل عدد الأيام الدراسية حتى يكون هناك عملية تبادلية بين الطلبة بعيدًا عن الازدحام".

وتابع "الدولة اتخذت إجراءات كثيرة لحماية الطلاب وأسرهم، ونسبة الإصابة بالفيروس بين الأطفال قليلة وحتى ظهور الأعراض قليلة أيضًا، ولكن قد يكونوا مصدر عدوى لغيرهم"، مشيرًا إلى أن كثيرًا من أعراض الأنفلونزا الموسمية تتشابه مع أعراض فيروس كورونا.

وأشار إلى أنه يتوقع أن يكون هناك لقاح عالمي لفيروس كورونا مع نهاية هذا العام، موضحًا أن مصطلح الموجة الثانية الذي بدأ في بعض الدول الأوروبية التي زادت فيها أعداد المصابين بعدما انخفضت وتيرة الإصابات فترة، ولكن الموجة الأولى لم تنتهي مطلقًا.

آخر تطورات فيروس كورونا
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 68 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97592 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 106 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 104262 حالة من ضمنهم 97592 حالة تم شفاؤها، و6029 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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