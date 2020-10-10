مستشار الرئيس: لقاح عالمي لفيروس كورونا بنهاية هذا العام (فيديو)

أكد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، على الإجراءات الاحترازية القوية التي وضعتها الدولة استعدادًا للعام الدراسي الجديد لحماية الطلبة وأسرهم في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا.





وأضاف "تاج الدين" في لقائه عبر سكايب ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي": "الدولة وضعت احتياطات احترازية قوية لحماية الطلبة قبل بداية العام الدراسي الجديد من حيث التباعد واستخدام أساليب النظافة وتعقيم المدرجات والفصول وتقليل عدد الأيام الدراسية حتى يكون هناك عملية تبادلية بين الطلبة بعيدًا عن الازدحام".





وتابع "الدولة اتخذت إجراءات كثيرة لحماية الطلاب وأسرهم، ونسبة الإصابة بالفيروس بين الأطفال قليلة وحتى ظهور الأعراض قليلة أيضًا، ولكن قد يكونوا مصدر عدوى لغيرهم"، مشيرًا إلى أن كثيرًا من أعراض الأنفلونزا الموسمية تتشابه مع أعراض فيروس كورونا.





وأشار إلى أنه يتوقع أن يكون هناك لقاح عالمي لفيروس كورونا مع نهاية هذا العام، موضحًا أن مصطلح الموجة الثانية الذي بدأ في بعض الدول الأوروبية التي زادت فيها أعداد المصابين بعدما انخفضت وتيرة الإصابات فترة، ولكن الموجة الأولى لم تنتهي مطلقًا.





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