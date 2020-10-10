جورج وسوف يساند بلده سوريا بكلمات مؤثرة

السبت 10/أكتوبر/2020 - 01:14 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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نشر الفنان ​جورج وسوف​ مقطع فيديو له من منزله في ضيعته كفرون، الواقعة في محافظة حمص السورية، وظهر من خلاله الحرائق التي اندلعت هناك.

وعلّق وسوف على الفيديو قائلا: "الحرائق بضيعتي كفرون وجبل السيدة وجبل السايح، تلطّف يا الله".

وكان وسوف قد أحيا حفلاً غنائياً مؤخرا عبر الإنترنت على طريقة المباشر، تحت شعار "مكملين معاكم"، ضمن حفلات موسم الصيف التي يحييها نجوم الغناء والطرب على طريقة "اللايف" من داخل منازلهم أو بعض المسارح الخاصة بهم، للترفيه على محبيهم وتعويضهم عن الحفلات في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

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