أمين عام اللجنة الأولمبية يكشف موعد الإعلان عن انتخابات الزمالك

كشف شريف العريان، أمين عام اللجنة الأولمبية، عن موعد الإعلان عن انتخابات جديدة في نادي الزمالك بعد القرار الذي تم اتخاذه من قبل اللجنة الأولمبية.





وأكد شريف العريان في تصريحات لـ"نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "سيتم حل مجلس الزمالك حال عدم الدعوة للانتخابات بحد أقصى شهر نوفمبر".





وتابع: " الاتحاد الإفريقي لكرة القدم رفض توقيع رئيس الزمالك وطلب توقيع نائب الرئيس في طلبهم بتغيير ملعب مباراة الرجاء المغربي، ولابد من الدعوة لجمعية عمومية عادية وإجراء انتخابات جديدة وإلا سيتم حل مجلس نادي الزمالك".





وأتم: "على من يعترض على قرارات اللجنة الأولمبية الذهاب لمركز التسوية والتحكيم".



