ملحم زين يهنئ شيرين عبد الوهاب بعيد ميلادها

السبت 10/أكتوبر/2020 - 12:58 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
Advertisements


وجّه الفنان اللبناني ​ملحم زين​ رسالة تهنئة للفنانة ​شيرين عبد الوهاب​ وذلك بمناسبة عيد ميلادها الذي صادف يوم أمس الخميس.

وكتبت شيرين عبد الوهاب على حسابها بتويتر: "كل سنة وإنتم عيدي، دعاء أمي ليا كان محبتكم، ورضا ربنا عليا محبة الناس .. ديمها عليا يا رب! السنة دي أول مرة بيجي عليا يوم ميلادي وألاقي نفسي بضحك وسعيدة".

ورد عليها ملحم زين قائلًا: "كل عام وانتي بخير وعيلتك بخير، وتبقي مالية الدني إحساس وفن راقي".

يذكر أن ملحم زين يشارك حاليًا في برنامج ذا فويس سينيور ضمن أعضاء لجنة التحكيم وقد أعرب في تصريح خاص للفجر الفني عن سعادته بهذه التجربة ووعد جمهوره بمفاجآت كثيرة خلال الحلقات القادمة.

أخبار تهمك

فايلر يفجر مفاجأت جديدة بشأن رحيله عن الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

خاص.. الأهلي يرفض رحيل نجمه: "سيصبح علامة فارقة في تاريخنا"

منذ حوالي 9 ساعات

أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف عن طقس السبت

منذ 33 دقيقة

ارتبطت على الإنترنت.. مصدر أمني يكشف سر اختفاء فتاة المنوفية

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة.. موسيماني يُطالب الخطيب بمحاولة الإبقاء على الجوكر

منذ ساعة و 20 دقيقة

صفقة غير متوقعة تدخل حسابات الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 8 ساعات

الفئات المعفاة والتسهيلات وطرق الدفع.. 6 معلومات تهمك عن المصروفات الدراسية

منذ حوالي 11 ساعة

من التجمع لـ الجيزة إلى قطر.. "فضايح بجلاجل لـ3 عناتيل مصريين" خلال أسبوعين

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يسعى لخطف قاطرة الدوري المصري

منذ أقل من ساعتين

خاص.. الأهلي يُعيد المفاوضات مع نجم الدراويش (ليس المحمدي)

منذ حوالي 11 ساعة

والد فتاة الإسكندرية يكشف تفاصيل جديدة عن سبب تغيب ابنته (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

أستاذ أوبئة يطالب بالاستعداد لارتفاع إصابات كورونا خلال شهر (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

أزمة كبرى تهدد صفقة الموسم في الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحدد شرطًا وحيدًا لرحيل نجمه من أجل الاحتراف

منذ حوالي 5 ساعات

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الوداد بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:11 ص

مفاجأة.. موسيماني يُطالب الخطيب بمحاولة الإبقاء على الجوكر

أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف عن طقس السبت

12:59 ص

تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

10:00 م

خاص.. الأهلي يرفض رحيل نجمه: "سيصبح علامة فارقة في تاريخنا"

04:58 م

والد فتاة الإسكندرية يكشف تفاصيل جديدة عن سبب تغيب ابنته (فيديو)

09:39 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»