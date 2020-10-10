ملحم زين يهنئ شيرين عبد الوهاب بعيد ميلادها

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وجّه الفنان اللبناني ​ملحم زين​ رسالة تهنئة للفنانة ​شيرين عبد الوهاب​ وذلك بمناسبة عيد ميلادها الذي صادف يوم أمس الخميس.



وكتبت شيرين عبد الوهاب على حسابها بتويتر: "كل سنة وإنتم عيدي، دعاء أمي ليا كان محبتكم، ورضا ربنا عليا محبة الناس .. ديمها عليا يا رب! السنة دي أول مرة بيجي عليا يوم ميلادي وألاقي نفسي بضحك وسعيدة".



ورد عليها ملحم زين قائلًا: "كل عام وانتي بخير وعيلتك بخير، وتبقي مالية الدني إحساس وفن راقي".



يذكر أن ملحم زين يشارك حاليًا في برنامج ذا فويس سينيور ضمن أعضاء لجنة التحكيم وقد أعرب في تصريح خاص للفجر الفني عن سعادته بهذه التجربة ووعد جمهوره بمفاجآت كثيرة خلال الحلقات القادمة.

