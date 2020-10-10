رانيا المشاط: القصص التنموية الناجحة "بتفتح الشهية" للآخرين (فيديو)
السبت 10/أكتوبر/2020 - 03:53 ص
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن هناك قطاعات كثيرة في الدولة تحتاج إلى عقد شراكات مع مؤسسات دولية، موضحة أن العالم كله متأثر بفيروس كورونا وهناك ضغط على التمويلات الخارجية.
وأشارت "رانيا"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن مصر لها تجارب ناجحة في عقد المشاركات مع شركاء التنمية المختلفين، لافتة إلى أن القروض التنموية مهمة جدا، وتكلفتها أقل، حيث أن التعاون متعدد الأطراف هام وبه تنافس وتكامل.
وأكدت أن هناك إشادات دولية بالجهود التي قامت بها الدولة المصرية في مجال تحسين البنية التحتية، مضيفة: "لما تكون القصص التنموية الناجحة بتفتح الشهية لقصص أخرى"، لافتة إلى أن المواطن هو محور اهتمام المشروعات التي تنفذها الدولة.
مصر تشارك في الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
شهد الأسبوع الماضي ازدحامًا وتنوعًا على مستوى أجندة فعاليات وزارة التعاون الدولي، بين المشاركة في انطلاق الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومجموعة البنك الدولي، والتي تعقد عبر الإنترنت نظرًا لظروف جائحة كورونا، بالإضافة إلى الإعلان عن اتفاقيات جديدة مع الوكالة الأمريكية وبنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 907 مليون دولار، فضلا عن استقبال رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في أول زيارة خارجية له، وكذلك بحث تفعيل اتفاقيات بقيمة مليار يورو مع السفير الفرنسي.
واستهلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، نشاطها الأسبوعي، بالمشاركة في الاجتماعات السنوية للبنك، والتي عقدت بشكل استثنائي عبر شبكة الإنترنت في ظل تداعيات الجائحة العالمية، واتسمت الاجتماعات باستثنائية من نوع آخر حيث شهدت إقرار الاستراتيجية الجديدة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 2021-2025، والتي تستهدف تحقيق 3 أهداف رئيسية هي الاقتصاد الأخضر، والتحول الرقمي وتكافؤ الفرص بين الجنسين، كما أجريت انتخابات اختيار رئيس جديد للبنك.
وضمن فعاليات هذه الاجتماعات شاركت وزيرة التعاون الدولي، في القمة العالمية للبنية التحتية بمشاركة كافة مؤسسات التمويل الدولية، حيث وجهت 3 رسائل هامة للمشاركين، هم ضرورة سرد قصص النجاح التنموية التي تنفذها الحكومة المصرية، لاسيما على مستوى البنية التحتية، وتوفير مزيد من التمويلات للبلدان لتطوير بنيتها التحتية والتعافي من الجائحة، وتوفير الدعم الفني والتقني والمساندة المطلوبة للتعافي الأخضر.
كما شاركت «المشاط» في الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الذي يضم 71 بلدًا، لإقرار الاستراتيجية الجديدة للبنك، حيث أكدت وزيرة التعاون الدولي أن الاستراتيجية الجديدة تتفق مع الرؤى التنموية الحكومية، كما تم الإعلان عن اختيار مصر أكبر دولة عمليات في 2019، للعام الثاني على التوالي، وذلك تزامنًا مع إصدار البنك تقرير توقع فيه أن تحقق مصر 2% نموًا العام الجاري، و5% العام المقبل بدعم مشروعات البنية التحتية، وهي الدولة الوحيدة من بين دول العمليات التي تحقق ذلك.
مصر تشارك في الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
شهد الأسبوع الماضي ازدحامًا وتنوعًا على مستوى أجندة فعاليات وزارة التعاون الدولي، بين المشاركة في انطلاق الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومجموعة البنك الدولي، والتي تعقد عبر الإنترنت نظرًا لظروف جائحة كورونا، بالإضافة إلى الإعلان عن اتفاقيات جديدة مع الوكالة الأمريكية وبنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 907 مليون دولار، فضلا عن استقبال رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في أول زيارة خارجية له، وكذلك بحث تفعيل اتفاقيات بقيمة مليار يورو مع السفير الفرنسي.
واستهلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، نشاطها الأسبوعي، بالمشاركة في الاجتماعات السنوية للبنك، والتي عقدت بشكل استثنائي عبر شبكة الإنترنت في ظل تداعيات الجائحة العالمية، واتسمت الاجتماعات باستثنائية من نوع آخر حيث شهدت إقرار الاستراتيجية الجديدة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 2021-2025، والتي تستهدف تحقيق 3 أهداف رئيسية هي الاقتصاد الأخضر، والتحول الرقمي وتكافؤ الفرص بين الجنسين، كما أجريت انتخابات اختيار رئيس جديد للبنك.
وضمن فعاليات هذه الاجتماعات شاركت وزيرة التعاون الدولي، في القمة العالمية للبنية التحتية بمشاركة كافة مؤسسات التمويل الدولية، حيث وجهت 3 رسائل هامة للمشاركين، هم ضرورة سرد قصص النجاح التنموية التي تنفذها الحكومة المصرية، لاسيما على مستوى البنية التحتية، وتوفير مزيد من التمويلات للبلدان لتطوير بنيتها التحتية والتعافي من الجائحة، وتوفير الدعم الفني والتقني والمساندة المطلوبة للتعافي الأخضر.
كما شاركت «المشاط» في الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الذي يضم 71 بلدًا، لإقرار الاستراتيجية الجديدة للبنك، حيث أكدت وزيرة التعاون الدولي أن الاستراتيجية الجديدة تتفق مع الرؤى التنموية الحكومية، كما تم الإعلان عن اختيار مصر أكبر دولة عمليات في 2019، للعام الثاني على التوالي، وذلك تزامنًا مع إصدار البنك تقرير توقع فيه أن تحقق مصر 2% نموًا العام الجاري، و5% العام المقبل بدعم مشروعات البنية التحتية، وهي الدولة الوحيدة من بين دول العمليات التي تحقق ذلك.
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