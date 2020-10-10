رانيا المشاط: القصص التنموية الناجحة "بتفتح الشهية" للآخرين (فيديو)

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن هناك قطاعات كثيرة في الدولة تحتاج إلى عقد شراكات مع مؤسسات دولية، موضحة أن العالم كله متأثر بفيروس كورونا وهناك ضغط على التمويلات الخارجية.







وأشارت "رانيا"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن مصر لها تجارب ناجحة في عقد المشاركات مع شركاء التنمية المختلفين، لافتة إلى أن القروض التنموية مهمة جدا، وتكلفتها أقل، حيث أن التعاون متعدد الأطراف هام وبه تنافس وتكامل.



