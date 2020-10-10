شاهد.. محمد الباز: "صورة فتاة الإسكندرية مع والدتها الأسوأ في 2020"

اختار الدكتور محمد الباز، صورة فتاة الإسكندرية المتغيبة فرح سماحة مع والدتها بعد رفض الأولى احتضان أمها كأسوأ صورة لعام 2020.



وتابع محمد الباز خلال تقديمه برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية"النهار": "الآباء يجب أن يدركوا أننا نواجه كارثة مجتمعية كبيرة بسبب إهمال الأبناء، وعليهم ألا يغلقوا الأبواب في وجوههم خاصة البنات".



وأضاف أن المجتمع لم يعد مغلقا كما كان، فوسائل التواصل الاجتماعي فتحت الأبواب أمام الأبناء، وعلى الآباء أن يبذلوا جهدا أكبر لاحتوائهم.



وحذر محمد الباز، من خطورة إهمال الآباء لبناتهن وإغلاق باب التفاهم والنقاش معهن وهو ما يهدد الأمن المجتمعي.



وقال إن ما حدث في واقعة فتاة الإسكندرية المتغيبة فرح سماحة أنها فرت من أسرتها بسبب الضرب وسوء المعاملة وهربت مع شاب تعرفت عليه عبر برنامج «تيك توك.



وتابع أن الأمر ذاته تكرر في واقعة اختفاء فتاة المنوفية، حيث فرت من أهلها بسبب حياة الجحيم التي تعيشها في المنزل، وتعرفت على شاب هربت معه.



وواصل أن هذه الوقائع تؤكد أن الأمن المجتمعي في خطر، ونحن نواجه كارثة ومصيبة مجتمعية يجب مواجهتها، موضحا أنه لو لم تجد البنت باب الأب أو الأم مفتوح ستلجأ إلى باب آخر تفر إليه.

