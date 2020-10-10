لاوتارو مارتينيز يسعي للعب بجانب ميسي في برشلونة

السبت 10/أكتوبر/2020 - 12:19 ص
بوابة الفجر
كتب: علي ماهر حلمي
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يسعي اللاعب الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم نادي إنتر ميلان الإيطالي للعب بجانب النجم الأرجنتيني ليو ميسي فى صفوف نادي برشلونة الاسباني.

وذكرت تقارير صحفية اسبانية من مصادر مقربة من اللاعب أن لاوتارو يريد الإنتقال إلى برشلونة خلال فترة الإنتقالات المقبلة للعب بجوار ميسي.

وأضافت التقارير أن برشلونة كان يريد ضم مهاجم إنتر ميلان هذا الصيف لتعويض رحيل سواريز لكن فشلت المفاوضات مع النادي الإيطالي بسبب الطلبات المالية الكبيرة.

يذكر أن سواريز قد رحل عن صفوف نادي برشلونة الاسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية مجانا وانتقل لنظيره أتلتيكو مدريد الإسباني.

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