رسالة مؤثرة من عامر زيان عقب انفجار خزان للمازوت ببيروت

السبت 10/أكتوبر/2020 - 12:46 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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علّق الفنان اللبناني ​عامر زيان​، على انفجار خزان المازوت الذي حدث في منطقة ​طريق الجديدة​، وأبدى عن اندهاشه من حصول الكوارث في لبنان بشكل دائم.

وكتب عامر على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "شو بعد ما صار هالسنة النحس؟ ليش صارت اخبار الكوارث بلبنان يومية واسبوعية؟ يا رب تلطف فينا".

على صعيد آخر، يعكف عامر على طرح أغنيته الجديدة باللغة العربية الفصحى، وهي لون جديد عليه، كان قد سجلها وأجل طرحها الى الوقت المناسب.

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