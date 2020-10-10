خبير: تصريحات "أفيخاي ادرعي" عن الانتصار في حرب أكتوبر حرب نفسية بعيدة المدى (فيديو)

السبت 10/أكتوبر/2020 - 03:16 ص
العقيد حاتم صابر
العقيد حاتم صابر
شيماء حسن
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استنكر العقيد حاتم صابر، خبير مكافحة الإرهاب الدولي، التصريحات التي جاءت على لسان أفيخاي أدرعي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نيتياهو بأنهم انهزموا في بداية حرب أكتوبر ولكنهم استطاعوا تحقيق الانتصار في النهاية.

وقال "صابر" خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي": "ما يقوم به المتحدث الرسمي لإسرائيل هي عمليات نفسية بعيدة المدى لمحاولة إقناع البعض بأمور لم تحدث مطلقا"، موجهًا عدة تساؤلات إليه "إذا كنت على بعد 100 كيلو فقط من القاهرة لماذا لم تدخل؟".

وأضاف: "قولي مرة واحدة إسرائيل كسبت معركة وتخلت عن مكاسبها في هذه المعركة، أنت اتغلبت واتهزمت وعليك أن تعترف، زي ما مصر اعترفت بنكسة 1967 وعوضتها بست سنوات في حرب الاستنزاف وعمليات بطولية سطرها جنودها حتى تحقيق انتصار أكتوبر، والتوقيع على معاهدة السلام من منطلق قوة".

وفي ذات السياق تهكم الإعلامي، رامي رضوان، على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو الذي قال فيها إن الجيش الإسرائيلي في البداية اهتز قليلًا، ولكنه في النهاية انتصر ولاسيما بعد انتشار هذه التصريحات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال رضوان "الجيش المصري عمل الجلاشة مع إسرائيل، وحقق انتصار بما لا يدعى مجال للشك وأي حد يكتب غير كده قولوه اجري العب بعيد، وما حدث هو أن إسرائيل عرضت على مصر وقف إطلاق النار بعد أن تكبدت خسائر فادحة".

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بوابة الفجر انتصارات أكتوبر الفجر إسرائيل

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