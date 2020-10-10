عضو بـ"القومي لحقوق الإنسان": تقارير "هيومان رايتس ووتش" كاذبة

السبت 10/أكتوبر/2020 - 03:00 ص
هيومان رايتس ووتش
هيومان رايتس ووتش
أمنية فوزي
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أكد حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن تقارير "هيومان رايتس ووتش" مصطنعة وكاذبة بشكل قاطع.

وأضاف "أبوسعدة"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الكثير من التقارير ثبت أنها غير حقيقية وغير صحيحة عندما تم التحقيق في التقارير، لافتًا إلى أن النائب العام عندما قام بالتحقيق في تقارير "هيومان رايتس" وجد أنها غير حقيقية.

وأوضح أن المنظمة تقوم بتصنيع التقارير، لافتًا إلى أنه تم اختراق هذه المنظمات بأشخاص ينتموا لجماعة الإخوان المسلمين، وبالتالي يقومون بإدخال كل الأكاذيب.

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من عبد الرحمن عوض، والتي طالب فيها بوقف التصريح الممنوح لمنظمة "هيومان رايتس وتش" للعمل بمصر، لجلسة 24 أكتوبر المقبل، واختصمت الدعوى التي حملت رقم 50447 لسنة 73 قضائية رئيس الجمهورية بصفته.

وطالب مقيم الدعوى بوقف التصريح الممنوح لمنظمة "هيومن رايتس وتش" في مصر، لارتكابها العديد من المخالفات والتي لا تتناسب مع المهنية والدقة التي يجب أن تتحلى بها كمنظمة تدافع عن حقوق الإنسان.

وقالت الدعوى، إن "هيومان رايتس" منظمة دولية غير حكومية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والدعوة لها، مقرها مدينة نيويورك، تأسست في سنة 1978 للتحقق من أن الاتحاد السوفياتي يحترم اتفاقات هلسنكي، وكانت منظمات أخرى قد أنشئت لمراقبة حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم؛ ودمج هذه المنظمات نتج عن تأسيس هذه المنظمة.

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