الشنواني يكشف سر تراجع المصري

السبت 10/أكتوبر/2020 - 12:05 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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تحدث ياسر الشنواني، نجم صفوف النادي المصري ومنتخب مصر سابقًا، عن أسباب تراجع النادي المصري في الموسم الجاري.

وقال الشنواني في تصريحات لـ"نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الكابتن علي ماهر انتشل النادي المصري من الهبوط عن الدوري الممتاز بعد النتائج المميزة التي قدمها مع الفريق البورسعيدي".

وأكد نجم المصري السابق: " المصري عاني من سوء التوفيق مع طارق العشري ولكن علي ماهر نجح في تصحيح المسار".

وفي سياق أخر تحدث الشنواني عن مسيرته الإحترافية، مشددًا: "قرار الحياة خارج مصر من أصعب القرارات التي اتخذتها في حياتي، واحترفت ببعض الدوريات الأوروبية مثل اليونان وقبرص أعطتني خبرات كبيرة".



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