العسال: الزمالك لم يقدم طعنا على قرار اللجنة الأولمبية

السبت 10/أكتوبر/2020 - 12:01 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements
تحدث محمود العسال، المستشار القانوني لنادي الزمالك، عن حقيقة تقديم إدارة النادي طعن بشأن قرار استبعاد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن منصبه وتغريمه ماليًا من قبل اللجنة الأولمبية.

وقال العسال في تصريحات لـ"نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "لم يتم التقدم بطعن على القرار وننتظر قرار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة".

وتابع: " لا نعترف بإيقاف مرتضي منصور من اللجنة الأولمبية وسنقدم طعن في محكمة القضاء الإداري وسيكون خلال الأسبوع المقبل".

وشدد: "كل ما يتردد بشأن تنفيذ القرار أو اتخاذ أي توابع بسبب القرار أمر عار تمامًا من الصحة".



أخبار تهمك

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الوداد بدوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يسعى لخطف قاطرة الدوري المصري

منذ نصف ساعة

تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

منذ ساعتين و 24 دقيقة

الأهلي يحدد شرطًا وحيدًا لرحيل نجمه من أجل الاحتراف

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يفجر مفاجأت جديدة بشأن رحيله عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

أستاذ أوبئة يطالب بالاستعداد لارتفاع إصابات كورونا خلال شهر (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

خاص.. الأهلي يرفض رحيل نجمه: "سيصبح علامة فارقة في تاريخنا"

منذ حوالي 7 ساعات

خاص.. الأهلي يُعيد المفاوضات مع نجم الدراويش (ليس المحمدي)

منذ حوالي 10 ساعات

ارتبطت على الإنترنت.. مصدر أمني يكشف سر اختفاء فتاة المنوفية

منذ حوالي 9 ساعات

صفقة غير متوقعة تدخل حسابات الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 7 ساعات

من التجمع لـ الجيزة إلى قطر.. "فضايح بجلاجل لـ3 عناتيل مصريين" خلال أسبوعين

منذ حوالي 16 ساعة

والد فتاة الإسكندرية يكشف تفاصيل جديدة عن سبب تغيب ابنته (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

الفئات المعفاة والتسهيلات وطرق الدفع.. 6 معلومات تهمك عن المصروفات الدراسية

منذ حوالي 10 ساعة

الكشف عن لغز إصابات نجم الأهلي المُتكررة

منذ 35 دقيقة

أزمة كبرى تهدد صفقة الموسم في الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

طبيب الأهلي يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة الوداد

منذ 42 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:00 م

تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

خاص.. الأهلي يرفض رحيل نجمه: "سيصبح علامة فارقة في تاريخنا"

04:58 م

أستاذ أوبئة يطالب بالاستعداد لارتفاع إصابات كورونا خلال شهر (فيديو)

03:25 م

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الوداد بدوري أبطال إفريقيا

10:30 م

والد فتاة الإسكندرية يكشف تفاصيل جديدة عن سبب تغيب ابنته (فيديو)

09:39 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»