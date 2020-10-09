عبدالرزاق حمدالله يتمرض على النصر السعودي ويهدد بفسخ عقده

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 11:59 م
بوابة الفجر
كتب: علي ماهر حلمي
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هدد المهاجم الدولي المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب نادي النصر السعودي إدارة الفريق بفسخ عقده والرحيل مجانا هذا الصيف بسبب رواتبه المتأخره.

وذكرت تقارير صحفية سعودية اليوم أن وكيل اللاعب الدولي المغربي ارسل خطابا لنادي النصر مطالبا فيها بدفع رواتب اللاعب المتأخرة.

حيث بدأ وكيل المهاجم الدولي المغربي حمدالله في اتخاذ الخطوات القانونية بسبب تأخر الرواتب بناءا على رغبة اللاعب.

يذكر أن نادي النصر السعودي يمر حاليا بأزمة مالية يسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي أثر على اقتصاد الأندية العربية والعالمية.

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