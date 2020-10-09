حقيقة تأجيل مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 11:57 م
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements
تحدث سيادة السفير أشرف إبراهيم، سفير مصر في المغرب، عن حقيقة تأجيل مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال سفير مصر في المغرب بتصريحات خاصة لـ"نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "لا يوجد نية للتأجيل ويتبقى أسبوع فقط على المباريات والأمور تسير كما خطط لها".

وأوضح: "الأهلي والزمالك سيسافران إلى المغرب يوم 13 ولكن كل فريق سيسافر على متن طائرة خاصة وسيصل الأهلي قبل الزمالك بساعتين".

ويواجه الأهلي نظيره الوداد المغربي يومي 17 و23 أكتوبر بينما يواجه الزمالك غريمه الرجاء المغربي يومي 18 و24 أكتوبر في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

أخبار تهمك

صفقة غير متوقعة تدخل حسابات الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 7 ساعات

أستاذ أوبئة يطالب بالاستعداد لارتفاع إصابات كورونا خلال شهر (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يسعى لخطف قاطرة الدوري المصري

منذ نصف ساعة

خاص.. الأهلي يُعيد المفاوضات مع نجم الدراويش (ليس المحمدي)

منذ حوالي 10 ساعة

فايلر يفجر مفاجأت جديدة بشأن رحيله عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يحدد شرطًا وحيدًا لرحيل نجمه من أجل الاحتراف

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

منذ ساعتين و 26 دقيقة

والد فتاة الإسكندرية يكشف تفاصيل جديدة عن سبب تغيب ابنته (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

طبيب الأهلي يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة الوداد

منذ ساعة الا ربع

من التجمع لـ الجيزة إلى قطر.. "فضايح بجلاجل لـ3 عناتيل مصريين" خلال أسبوعين

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة.. موسيماني يُطالب الخطيب بمحاولة الإبقاء على الجوكر

منذ 14 دقيقة

أزمة كبرى تهدد صفقة الموسم في الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الفئات المعفاة والتسهيلات وطرق الدفع.. 6 معلومات تهمك عن المصروفات الدراسية

منذ حوالي 10 ساعة

ارتبطت على الإنترنت.. مصدر أمني يكشف سر اختفاء فتاة المنوفية

منذ حوالي 9 ساعات

خاص.. الأهلي يرفض رحيل نجمه: "سيصبح علامة فارقة في تاريخنا"

منذ حوالي 7 ساعات

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الوداد بدوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:00 م

تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

خاص.. الأهلي يرفض رحيل نجمه: "سيصبح علامة فارقة في تاريخنا"

04:58 م

أستاذ أوبئة يطالب بالاستعداد لارتفاع إصابات كورونا خلال شهر (فيديو)

03:25 م

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الوداد بدوري أبطال إفريقيا

10:30 م

والد فتاة الإسكندرية يكشف تفاصيل جديدة عن سبب تغيب ابنته (فيديو)

09:39 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»