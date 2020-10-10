شاهد.. عمرو أديب لـ المصريين: "مش عايزين نقفل تاني"

قال الإعلامي عمرو أديب، إن وباء كورونا مرهق ومتعب، متوقعا أن تجمعات الشباب ستكون السبب في حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا في مصر، حيث أنهم لا يهتمون مطلقا بخطورة الوضع.





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن الشباب لا تظهر عليهم أعراض الإصابة في الغالب، ولكنهم ينقلون العدوى لأباءهم وأجدادهم، مضيفا: "إحنا مش عايزين نقفل أكل عشنا تاني.. أنا بدق ناقوس الخطر من بدري، واللي ميشفش من المنخل يبقا أعمى".





هذا، و أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 68 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97592 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 106 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 104262 حالة من ضمنهم 97592 حالة تم شفاؤها، و6029 حالة وفاة.



