الأهلي يسعى لخطف قاطرة الدوري المصري

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الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 11:54 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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دخل نادي الترجي التونسي في مفاوضات جادة  لضم الزامبي والتر واليا، مهاجم نادي الجونة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقالت صحيفة "الصحافة" التونسية، أن العملاق التونسي أبدى رغبته التعاقد مع مهاجم الجونة والتر واليا وذلك بعد تسويق مهاجمه الإيفواري إبراهيم واتارا، الذي لم يوفق في تجربته مع الترجي، والذي  بدأ منذ فترة في جمع معلومات عن والتر بواليا، وفقا لمصادر الصحيفة التونسية، والآن يرغب في التعاقد معه.

واضافت الصحيفة أن الأهلي أيضا ينوي تقديم عرضا الجونة من أجل المهاجم الزامبي وهو ما يصعب مهمة الترجي التونسي في الخروج بالصفقة.

وقدم اللاعب مستوى مميز للغاية هذا الموسم  حيص سجل  12 هدفا خلال مشاركته في 29 مباراة في الدوري الممتاز، وهو الأكثر تسجيلا حيث يحتل المركز الثاني خلفا لعبدالله السعيد المتصدر بسبعة عشر هدفا بالتساوي مع محمد شريف مهاجم إنبي. 

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