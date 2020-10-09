"لاتهامهن بممارسة الدعارة".. ضبط وإحضار لـ4 سيدات في قضية "عنتيل الجيزة"

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أصدر المستشار محمد هاني رئيس نيابة أوسيم، قرارًا بضبط وإحضار أربعة سيدات، أعمارهن "25، 26، 36، 40" سنة، لسماع أقوالهن في قضية "عنتيل الجيزة"، بعدما وجهت لهن ممارسة الدعارة بمقابل مادي.



وقال المتهم "عزت.ص" الجزار الأربعيني العمر، خلال التحقيقات التي أجريت معه، إنه كان يمارس الرذيلة مع السيدات داخل شقة مستأجرة بمنطقة البراجيل، بمقابل مادي، وكان يصورهن عاريات، لابتزازهن في حالة رفض أحدهن إستكمال علاقتها به.



وكشفت تحقيقات رجال المباحث أن "عنتيل الجيزة"، كان على علاقة بإحدى السيدات بمنطقة البراجيل، وإكتشف زوجها علاقتهما، وتحصل على الهاتف المحمول الخاص بالجزار.



وأضافت التحقيقات أنه بعد ذلك انتشرت صورا وفيديوهات، لـ"عنتيل الجيزة"، رفقة ضحاياه، بين الأهالي بالمنطقة، وأن أحدهم من نشرها على الفيسبوك.



كان أفاد مصدر أمني مسؤول أن أجهزة الأمن بالجيزة، حددت هوية 4 سيدات من ضمن ضحايا "عنتيل الجيزة"، مشيرًا، إلى أنه يوجد صورا وفيديوهات لـ16 سيدة من ضحاياه.



وأضاف المصدر ذاته إلى الفجر، أن السيدات المحدد هويتهن، لم يتهم زوج أحدهن بالزنا، مبينًا أن المتهم متزوج ولديه أولاد، وكان يقيم علاقات جنسية مع ضحايا داخل شقة مستأجرة دون علم أهليته.



وبينت تحقيقات أجهزة الأمن بالجيزة أن المتهم أربعيني العمر، ويعمل جزارا، وكان يصور السيدات، حال ممارسة الرذيلة معهن، في شقة مستأجرة بمنطقة البراجيل، التابعة لمركز أوسيم شمال محافظة الجيزة.



ونجح ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، في القبض على "عنتيل"، إعتاد ممارسة الرذيلة مع السيدات، وتصويرهن في أوضاع مخلة دون علمهن.



وورت معلومات لضباط مباحث الجيزة، مفادها انتشار صورا وفيديوهات على موقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك، لسيدات عاريات، داخل إحدي الشقق بمحافظة الجيزة، رفقة أحد الأشخاص.



شكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فريق بحث ترأسه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، توصلت جهوده إلى أن الشخص المشار إليه بالفيديوهات المتداولة، يعمل جزارا، وكان يستدرج ضحاياه، لإقامة علاقات جنسية معهن وتصويرهن في أوضاع مخلة لإبتزازهن.



وأعد العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، مأمورية برئاسة العميد العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم أمثل حرحش، والرائد محمد مجدي وتمكنت من القبض عليه، وإقتياده إلى ديوان المركز، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.